Melanie Müller (33) will jetzt nach vorne schauen! Ende der Woche machten die Ballermann-Sängerin und ihr Mann Mike Blümer die traurigen Neuigkeiten bekannt: Aus ihrer Ehekrise ist eine Trennung geworden – die beiden sind kein Paar mehr. Während der Unternehmer anschließend hart gegen seine Ex schoss, versucht die offenbar, sich abzulenken: Melli genießt nach dem Liebes-Aus die Zeit mit ihren Freunden.

Am Wochenende zeigte sich die zweifache Mutter in ihrer Instagram-Story auf dem Berliner Weihnachtsmarkt. Gemeinsam mit einigen Bekannten schlemmte sie dort Käse und gönnte sich ein paar Gläschen Wein. Zu einem Selfie, das sie in ihrem Feed postete, schrieb die 33-Jährige: "Am Ende bleiben nur noch gute Freunde!"

Mit diesen emotionalen Worten könnte sich Melli auf einige Aussagen ihres Mannes beziehen. Immerhin hatte Mike zuletzt erklärt, die Blondine habe die Ehe zerstört – auch weil sie mit einem anderen Mann gesichtet worden war: "Nach dieser Aktion gibt es für mich definitiv kein wir mehr. Meine Geduld ist am Ende!"

Marcus Golejewski / Future Image / ActionPress Melanie Müller und Mike Blümer auf der Fashion Week Berlin, 2015

Sat.1 Melanie Müller, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller, TV-Bekanntheit

