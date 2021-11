Die meisten Fans von Adele (33) müssen sich vermutlich noch etwas gedulden, bevor sie die Sängerin wieder auf der Bühne erleben dürfen. Vor wenigen Wochen erst veröffentlichte sie ihr neues Album "30" und stürmte damit erneut die Spitzencharts. Viele haben wohl damit gerechnet, dass darauf eine weltweite Tour folgt – doch Adele hat sich etwas anderes überlegt: Sie spielt wochenlang Konzerte in Las Vegas!

Das wurde nun auf ihrer Website in einem offiziellen Statement erklärt: "Adele kündigt 'Weekends with Adele' an, eine exklusive Konzertreihe im Colosseum des berühmten Caesars Palace Hotels in Las Vegas." Doch das wird nicht nur an vereinzelten Wochenenden stattfinden, sondern gleich von Januar bis April! Ob daraufhin noch weitere Touren stattfinden, ist bislang jedoch nicht bekannt.

Die "Hello"-Sängerin ist allerdings nicht die Erste, die sich in Las Vegas einquartiert und mehrere Konzerte hintereinander spielt. Unter anderem veranstaltete auch Lady Gaga (35) 2019 schon einmal eine Dauershow in der Stadt der Casinos – ebenso wie Britney Spears (39), die dort fast 250 Konzerte auf die Beine stellte.

Getty Images Adele bei den Grammy Awards 2017 in Los Angeles

Simon Emmett Adele, Musikerin

Getty Images Britney Spears im Oktober 2018 in Las Vegas

