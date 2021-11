Melanie Müller (33) meldet sich zu Wort. Die Schlagersängerin sorgte vor einigen Tagen für einen Skandal, als Fotos auftauchten, auf denen sie mit einem anderen Mann Händchen hält. Ihr Ehemann Mike Blümer machte daraufhin öffentlich klar, dass die Ehe für ihn damit beendet ist. Außerdem machte er seiner Noch-Ehefrau verschiedene Vorwürfe. Nun bricht Melanie ihr Schweigen und erklärt, was es mit den angeblichen Turtelbildern auf sich hat.

"Ich habe Halt gesucht. Für mich war Nähe noch nie ein großes Problem, da mit irgendjemandem mal Hand in Hand oder zu kuscheln, wenn es einem schlecht geht", erklärte sie im RTL-Interview. Dennoch betonte sie, dass zwischen ihr und dem Mann auf den Fotos nichts läuft: "Es geht gerade nicht übers Kuscheln hinaus. Es ist alles entspannt. Ich bin immer noch alleine." Dass diese Fotos Mike so sehr aufregen, kann Melanie allerdings nicht verstehen. Laut der Ex-Bachelor-Kandidatin hat Mike die Beziehung schon zuvor beendet: "Es verwirrt mich, weil er hat wirklich vorher gesagt, es ist vorbei. Schluss, Aus, Ende."

Wenn es nach ihr ginge, würde sie die ganze Sache lieber privat klären. Doch Mike lasse ihr keine andere Wahl als ihre Seite in der Öffentlichkeit klarzustellen. "Das ärgert mich natürlich, dass mein Mann absolut nicht erreichbar für mich ist. Dass er komplett blockt", erklärte sie. Trotz all dem Ärger zwischen ihr und Mike steht für Melanie nun aber vor allem eines im Vordergrund: das Wohl ihrer gemeinsamen Kinder. Die kleine Mia Rose (4) und Brüderchen Matty (2) sollen nämlich nicht unter dem Ehekrach ihrer Eltern leiden.

Marcus Golejewski / Future Image / ActionPress Melanie Müller und Mike Blümer auf der Fashion Week Berlin, 2015

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller im September 2020

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller und Mike Blümer mit ihren Kindern Mia Rose und Matty

