Jonshel Alexander hat sich in jungen Jahren als Kinderstar einen Namen gemacht. Mit ihrer Rolle der Joy Strong in dem Drama "Beasts of the Southern Wild" wurde die Schauspielerin bekannt. Der Film gewann einen Preis beim Sundance Film Festival und war für vier Oscars nominiert. Jonshel wuchs als jüngstes von drei Kindern auf und zeigte von klein an eine große Liebe zur Schauspielerei. Am 27. November verstarb Jonshel mit nur 22 Jahren auf tragische Weise.

Diese traurige Nachricht berichteten nun mehrere US-Medien übereinstimmend. Die Polizei gab an, dass Jonshel mit einem Freund abends in einem Auto in New Orleans unterwegs war. Plötzlich feuerte ein Unbekannter mehrmals mit einer Waffe auf die beiden. Während Jonshel noch am Tatort verstarb, überlebte ihr Freund und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bislang wurde der Täter nicht gefasst.

Ihre Freunde und Familie trauern. Ihre Mutter Shelly Alexander sagte gegenüber Global News: "Sie brachte Leben in alles." Auch ihre ehemalige Filmpartnerin Quvenzhané Wallis (18) zollte der 22-Jährigen Tribut. "Bei den Dreharbeiten waren wir immer zusammen und ich wünschte, ich könnte in der Zeit zurückgehen, um dich wiederzusehen", schrieb sie zu einer Fotoreihe auf ihrem Instagram-Profil. Mit den Worten: "Ich liebe dich. Du wirst von so vielen vermisst werden", beendete sie ihren Post. Jonsehl hinterlässt eine kleine einjährige Tochter.

Instagram / iamquvenzhane Quvenzhané Wallis und Jonshel Alexander, 2012

Instagram / iamquvenzhane Quvenzhané Wallis und Jonshel Alexander, Dreharbeiten von "Beasts of the Southern Wild"

Instagram / iamquvenzhane Jonshel Alexander mit zwei Filmkolleginnen am Set von "Beasts of the Southern Wild"

