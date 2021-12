Leigh-Anne Pinnock (30) feiert ihr Red-Carpet-Comeback! Ende August bekam die Musikerin zum ersten Mal Nachwuchs: Gemeinsam mit ihrem Partner Andre Gray (30) begrüßte die Little Mix-Sängerin Zwillinge auf der Welt. Seitdem genießt die Britin ihr Leben als Neu-Mama total. Für eine Premiere tauschte sie nun Windeln gegen High Heels ein – und strahlte auf dem roten Teppich in einem sexy Abendkleid!

Was für ein Auftritt! Aktuelle Bilder zeigen Leigh-Anne am Dienstagabend bei der Filmpremiere von "Boxing Day" in London. Die 30-Jährige trug eine elegante schwarze Robe, die an beiden Seiten einen tiefen Schlitz bis zum Hals hatte – und so für einen Sideboob-Moment sorgte. Und auch der Rückenausschnitt des Fummels konnte sich sehen lassen: Denn der ging bis knapp über den Po der Beauty!

Bei der Premiere wurde Leigh-Anne von ihrem Verlobten begleitet. Auch ihre Bandkolleginnen Perrie Edwards (28) und Jade Thirlwall (28) waren vor Ort – zu dritt posierten die Frauen ebenfalls für die Kameras. Ebenso wie Leigh-Anne präsentierte auch Perrie bei dem Event ihren heißen After-Baby-Body.

Doug Peters/PA Photos Leigh-Anne Pinnock bei der Premiere von "Boxing Day" in London, November 2021

Getty Images Andre Gray und Leigh-Anne Pinnock in London, November 2021

Getty Images Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock und Jade Thirlwall in London, November 2021

