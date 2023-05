Läuten bald Hochzeitsglocken? Leigh-Anne Pinnock feiert JGA

Leigh-Anne Pinnock (31) verabschiedet sich von ihrem Leben als Junggesellin. Im Mai 2020 hatte die ehemalige Little Mix-Sängerin voller Freude verkündet, dass ihr Partner Andre Gray (31) um ihre Hand angehalten hat. Eigentlich hätte die Hochzeit noch im selben Jahr stattfinden sollen, doch die Musikerin entschied sich dazu, diese zu verschieben. Nun scheint der Tag endlich näher zu rücken, denn Leigh-Anne feierte jetzt ihren Junggesellinnenabschied!

Auf Instagram teilte die 31-Jährige einen Clip, der ihren Fans Eindrücke in die Party gewährt. "Ein Traum von Junggesellinnenabschied. Ich liebe diese Frauen mehr als menschenmöglich", schwärmte die gebürtige Britin. In dem Video ist zu sehen, wie Leigh-Anne ihre letzten Tage als unverheiratete Frau mit ihren Freundinnen am Meer genießt. "Verdammt, ich werde heiraten", kommentiert sie den Clip zudem. Doch wann es so weit sein wird, verriet die Sängerin nicht.

Wie ein Insider vergangenes Jahr gegenüber The Sun verraten hatte, habe sich die Musikerin gegen eine große Hochzeit entschieden. "Die Zeremonie wird sehr schlicht und romantisch sein. Sie wird nichts von den typischen Merkmalen einer großen Promi-Hochzeit haben", hatte die Quelle ausgeplaudert.

Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock, Mai 2023

Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock bei ihrem JGA, 2023

Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock, Mai 2023

