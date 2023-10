Das sind die schönsten Looks der diesjährigen Glamour Awards

Die Stars und Sternchen haben sich mal wieder ordentlich rausgeputzt! In diesem Jahr führte die Komikerin Katherine Ryan (40) durch die Verleihung der Glamour Awards. So zählte beispielsweise die Schauspielerin Millie Bobby Brown (19) zu den stolzen Gewinnerinnen: Der Stranger Things-Star wurde unter anderem für seine

Arbeit als Autorin und jüngste UNICEF-Botschafterin ausgezeichnet. Doch auch modisch konnte sich die Prominenz mal wieder sehen lassen: So schön strahlten Leigh-Anne Pinnock (32), Lottie Moss (25) und Co. auf dem Red Carpet!

Die einstige Little Mix-Sängerin präsentierte ihre Hammer-Figur in einem transparenten Kleid mit einem markanten Cut-Out, das einen Blick auf ihren durchtrainieren Bauch warf. Dazu kombinierte Leigh-Anne schwarze Lederarmbänder und silberfarbene Schuhe. Die Schwester von Kate Moss (49) setzte hingegen auf ein transparentes Minikleid mit floralem Muster. Doch auch Vogue Williams (38) konnte mit ihrem Look alle Blicke auf sich ziehen: Sie strahlte in einem weißen, mit Glitzersteinen verzierten Einteiler.

Auch die Sängerin Lily Allen (38) setzte auf viel Haut: In einem tiefausgeschnittenen Kleid posierte die "Fuck You"-Interpretin für die Fotografen. Die Frau von Calvin Harris (39), Vick Hope (34), wählte hingegen ein enges grünes Kleid mit süßen Spaghettiträgern. Die Sängerin Jess Glynne (33) verzauberte in einem roten Abendkleid aus Spitze, das sie mit silberfarbenem Schmuck kombinierte.

Getty Images Katherine Ryan, Comedian

Getty Images Leigh-Anne Pinnock, Sängerin

Getty Images Lottie Moss im Oktober 2023

Getty Images Vogue Williams im Oktober 2023

Getty Images Lily Allen, Sängerin

Getty Images Vick Hope, Moderatorin

Getty Images Jess Glynne, Sängerin

