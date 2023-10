Leigh-Anne Pinnock und Andre hatten große Beziehungsprobleme

So privat zeigt sich Leigh-Anne Pinnock (32) selten! Mit der Band Little Mix wurde die britische Sängerin weltberühmt. Doch auch privat fand sie in den vergangenen Jahren ihr Glück: In dem Fußballspieler Andre Gray (32) fand sie ihre große Liebe. Mittlerweile sind die beiden verheiratet und Eltern von Zwillingen. Doch nun gibt Leigh-Anne offen zu: Ihre Beziehung mit Andre war nicht immer leicht!

"Wir haben so viel durchgemacht, bis zu dem Punkt, an dem wir uns hätten trennen können, aber wir haben es durchgestanden, und ich glaube wirklich, dass wir all das durchmachen mussten, um das stärkste Paar zu sein, das wir sein können", gesteht die 32-Jährige in einem Interview mit Glamour. Vor allem in der Anfangszeit ihrer Beziehung soll Andrew in "potenziell giftige Situationen" geraten sein.

Grund für die Beziehungsprobleme sei die toxische Männlichkeit in "seiner Umgebung" gewesen – für Leigh-Anne sind die Klischees über Fußballspieler nämlich "ziemlich wahr". Die beiden schaffen es dennoch, an sich und ihrer Beziehung zu arbeiten: "Ich glaube, die Leute denken oft, wenn in einer Beziehung etwas Schlimmes passiert – wenn man betrogen wird oder was auch immer – dann ist es automatisch aus und vorbei. Und das ist auch gut so. Aber in meinem Fall habe ich mich entschieden, daran zu arbeiten, und ich bin so froh, dass ich das getan habe." Für die "Don’t Say Love"-Interpretin stand immer fest, für ihre Liebe zu kämpfen.

Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock und Andre Gray mit ihren Kindern

Getty Images Andre Gray and Leigh-Anne Pinnock im Februar 2019

Getty Images Leigh-Anne Pinnock, Sängerin

