Spricht Melanie Müller (33) nun offen über ihre Gefühle? Vor wenigen Tagen gab ihr Mann Mike Blümer die Trennung bekannt, nachdem Fotos von Melanie und einem anderen Mann Händchen haltend an die Öffentlichkeit geraten waren. Auch, dass die Ballermann-Sängerin betonte, dass es sich bei der Begleitung lediglich um einen guten Freund handelte, konnte Mikes Entschluss nicht mehr verhindern. Melanie erklärte danach sogar, dass ihr Gatte die Beziehung schon vor Auftauchen dieser Bilder beendet hatte. Ein Chaos, in das bisher noch keine Ordnung gekommen ist. So viel scheint allerdings sicher: gut geht es Melli wohl nicht.

Auf Instagram postet die Sängerin nun ein Foto von sich und ihrer Freundin, der Dragqueen Miss Chantal. Dazu schreibt sie: "Wenn mir das Leben hunderte Gründe gibt, zu weinen, sorgst du dafür, dass ich tausend Gründe habe, um zu lächeln." Ob sich Melanie mit diesen Zeilen auf ihre aktuelle Trennungsphase bezieht? Zumindest hat sie eine gute Freundin zum Trösten an ihrer Seite.

Mike scheint sich derzeit bestens von dem Liebes-Aus abzulenken. Bis vor wenigen Stunden zeigte er sich in seiner Story regelmäßig bei Urlaubsaktivitäten in der Karibik. Ein erstes Aufeinandertreffen nach den öffentlichen Äußerungen steht also wohl noch aus.

ActionPress Melanie Müller und Mike Blümer

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller und ihr Sohn Matty, Februar 2021

Marcus Golejewski / Future Image / ActionPress Melanie Müller und Mike Blümer auf der Fashion Week Berlin, 2015

