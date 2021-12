Es juckt sie nicht mehr! Daniela Katzenberger (35) ist wohl eine der bekanntesten TV-Persönlichkeiten im deutschen Fernsehen. Seit 2009 wird die Kultblondine immer mal wieder in ihrem Alltag von Kameras begleitet. Auch auf Social Media ist sie sehr aktiv. Doch diese Bekanntheit bringt auch einige Schattenseiten mit sich. Die Frau von Lucas Cordalis (54) wird regelmäßig mit negativen Kommentaren konfrontiert. Doch das macht Daniela mittlerweile nichts mehr aus!

"Fett, dumm und hässlich", sind laut der Katze die häufigsten Beleidigungen, die sie bekommt. Und obwohl ihr das früher ziemlich nah gegangen sei, erklärte sie nun in ihrer Instagram-Story: "Aber irgendwann ging mir das echt am fetten Arsch vorbei. Und das ist das Beste am älter werden", betonte Daniela. Apropos Po – den setzte die Mutter einer Tochter vor wenigen Wochen gekonnt in Szene.

In einem sonnengelben, engen Dress posierte Daniela vor einer traumhaften Kulisse. Doch diese geriet bei ihren heißen Kurven wohl eher in den Hintergrund. Denn Danis runde Kehrseite sah in dem Kleid super aus, finden ihre Fans. Fast 70.000 Likes bekam der Schnappschuss, unter dem die Beauty witzelte: "Pfälzer Essen formte diese Kiste."

Getty Images Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im November 2016 in Köln

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im September 2021

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-TV-Star

