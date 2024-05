Schock in der Schwangerschaft: Clea-Lacy Juhn braucht OP

Clea-Lacy Juhn (33) befindet sich aktuell mitten in ihrer ersten Schwangerschaft. Die Influencerin und ihr Noch-Ehemann Hasim erwarten eineiige Zwillinge. Doch nun offenbart sie ihren Followern auf Instagram besorgniserregende Neuigkeiten. "Ich bin erst mal ein paar Tage offline. Leider musste ich gestern in eine Klinik [...], da ein spezieller Eingriff vorgenommen werden muss bezüglich der kleinen Mäuse", schreibt die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin. Auf weitere Details verzichtet sie erst einmal, doch sie fügt hinzu: "Es ist nicht leicht für uns."

Der Kindesvater sei "selbstverständlich dauerhaft" an ihrer Seite, betont die schwangere Beauty ebenfalls in ihrem Beitrag. Eigentlich hatte das Paar erst Anfang dieses Monats seine Trennung verkündet. Doch seit Kurzem kursieren Gerüchte, dass Clea und Hasim wieder zusammen sein könnten. Aufmerksamen Beobachtern ist auf Social Media unter anderem aufgefallen, dass sie ihren Ehering wieder trägt und dass sie ihren 33. Geburtstag zusammen im Urlaub verbracht haben könnten. Ob getrennt oder doch noch zusammen – sicher scheint: Clea kann sich in der aktuellen Situation auf ihren Gatten verlassen.

Dass die Internet-Bekanntheit Nachwuchs erwartet, machte sie erst im Februar mit einem niedlichen Post auf der Social-Media-Plattform bekannt. "Wir haben ein kleines Geheimnis gehütet... Und jetzt ist es an der Zeit, es mit der Welt zu teilen! Wir werden Eltern und können es kaum erwarten, dieses Abenteuer gemeinsam einzugehen", schwärmte sie unter einem rührenden Clip, in dem sie ihre Liebsten mit der frohen Botschaft überrascht. Die Überraschung, dass es gleich zwei Babys werden, bekam Clea erst bei einem weiteren Besuch beim Frauenarzt. "Aus einem Baby werden zwei – wir erwarten eineiige Zwillinge. Es schlagen einfach zwei weitere Herzen in mir und ich bin voller Liebe", schrieb sie damals überglücklich.

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn und ihr Partner Hasim

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn im April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de