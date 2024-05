So sehr fehlten Maurice Dziwak seine Eltern bei TV-Dreh!

Maurice Dziwak (25) hat sich sicher gefreut, als seine Mama ihn wieder in den Arm genommen hat. Der Influencer wurde in der vergangenen Folge von Kampf der Realitystars von seinen Mitbewohnern aus der Sendung geworfen. Während der Dreharbeiten hatte er immer wieder betont, wie wichtig ihm seine Eltern sind. Wie sehr hat er die beiden auf einer Skala von eins bis zehn vermisst? Im Interview mit RTLZWEI verrät der Nordrhein-Westfale: "Da reicht die Skala nicht, denn sie sind mein Leben. Ich bin sehr dankbar, dass ich solche Eltern habe, die mir solche Werte beigebracht haben, was viele infrage stellen."

Darüber hinaus betont der 25-Jährige, dass seine Eltern ihm in der Vergangenheit sehr viel Liebe gegeben haben: "Die haben mir gezeigt, was Liebe bedeutet und nicht materielle Dinge. Die sind vergänglich, die sind egal. Aber es kommt immer auf die Liebe an." Dafür sei er sehr dankbar. Er hofft zudem, dass er noch sehr viel Zeit mit seiner Mama und seinem Papa verbringen kann: "Ihr seid die Besten. Ich liebe euch von ganzem Herzen."

Maurice genießt das Leben mit seinen Eltern so sehr, dass er bisher auch noch nicht von zu Hause ausgezogen ist. Dass sich manche darüber lustig machen, dass er noch in seinem Kinderzimmer wohnt, lässt ihn kalt. Auch beim Dating ist das für ihn offenbar kein Hindernis. Im vergangenen Jahr machte er in einem Instagram-Post deutlich: "Die richtige Frau findet das auch toll. [...] Wenn die richtige Frau kommt, mit der es ernst ist, dann ziehe ich auch aus." Möglicherweise hat er seine Traumfrau schon gefunden – der selbst ernannte Löwe ist seit Kurzem glücklich vergeben.

"Kampf der Realitystars", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar.

Maurice Dziwak bei "Kampf der Realitystars" 2024

Maurice Dziwak und eine Unbekannte

