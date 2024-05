Wegen Post: Ronan Keatings Fans in Sorge um seine Frau Storm

Geht es Ronan Keatings (47) Ehefrau Storm Keating gut? Diese Frage stellen sich aktuell zahlreiche Fans. Grund hierfür ist ein Instagram-Beitrag, in dem der Sänger schreibt: "Für dich, meine Kriegerin. Heute und jeden Tag. Meine Stormy. Eine Herausforderung steht an, aber deine Stärke verblüfft mich. Mit dir – jeden Schritt. Ich liebe dich, Baby." Welche Hürde seine Liebste überwinden muss, erklärt ihr Partner nicht näher. "Ich hoffe, alles ist okay, was auch immer es ist – du schaffst das, Storm!", kommentiert daraufhin ein besorgter User und ein weiterer merkt an: "Ich schicke Liebe an Storm, bei egal welcher Herausforderung. Wir sind alle an ihrer Seite!"

Außerdem teilt der Musiker ein Foto seiner Tätowierung, die er offenbar seiner Frau widmete. Das Tattoo ragt über die Rückseite seines Oberarms. Es zeigt einen Samurai mit einem Katana in der Hand. Bereits vor ein paar Jahren ließ sich der 47-Jährige das Motiv auf der Haut verewigen. Ronan äußerte sich damals zu dem Foto: "Sagt hallo zu meiner neuesten Kreation – meine japanische Samuraikriegerin namens Storm. Sie ist stark und in sich gekehrt. Stark und ruhig. All das, was meine Frau ist.

Ob Ronans kryptische Zeilen etwas mit Storms Gesundheitszustand zu tun haben, ist unklar. Vor einigen Jahren machte das Paar eine ziemlich schwere Zeit durch: Die 42-Jährige wurde notoperiert. Damals war die gebürtige Australierin sogar kurzzeitig gelähmt. "Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Krankenwagen rufen musste. Ich war ein absolutes Wrack", verriet der The Voice of Germany-Juror in der Talkshow "Loose Women".

Instagram / rokeating Ronan Keatings Tätowierung, im Mai 2024

Getty Images Ronan Keating, mit seiner Frau Storm

