Betty Taube bestätigt die Trennung von ihrem Freund!

Betty Taube (29) verrät im Promiflash-Interview ein Geheimnis aus ihrem Privatleben: Die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin ist wieder Single! Am Rande der Premiere von "Bad Boys: Ride or Die" in Berlin erklärt die Influencerin: "Ich bin frisch getrennt. Seit drei Wochen ungefähr." Mit dem Ende ihrer rund zwei Jahre langen Beziehung gehe es ihr im Moment aber gut. "Irgendwie war diese Trennung eine richtige Befreiung", betont das quirlige Model.

Aber was führte eigentlich zur Trennung von Betty und ihrem Partner? "Wir waren einfach zu verschieden", nennt sie den Grund für das Liebes-Aus im Promiflash-Interview. Zudem lässt sie durchblicken, dass ihr Ex-Partner "ein bisschen zu jung" gewesen sei. "Ich bin so eine richtige Oma mittlerweile. Ich will zu Hause auf meiner Couch sitzen. Das hat am Ende dann einfach nicht gepasst", fügt die Pilotin hinzu. Um wen es sich bei ihrem Ex genau handelt, ist nicht bekannt. Im Jahr 2022 präsentierte sie sich allerdings immer wieder mit einem Mann namens Jeremy. Die Beziehung hielt sie aber zum Großteil aus der Öffentlichkeit heraus.

In der Zukunft kann sich Betty aber wohl dann doch vorstellen, ihren nächsten Partner mit auf den roten Teppich zu nehmen. "Wenn ich mich noch mal verliebe und wirklich tausend Millionen Prozent verliebt bin, dann könnte ich mir das schon vorstellen, dass ich das öffentlich mache", versichert sie gegenüber Promiflash und scherzt: "Aber der ist erst mal auf Probe. Also erst mal mindestens drei Jahre, bevor ich den überhaupt zeige."

Instagram / jeremy.nzr Betty Taube mit ihrer Begleitung im April 2022 in Berlin

Getty Images Betty Taube, September 2021

