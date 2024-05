"Überall Blut": Anna und Gerald Heiser müssen kurz umziehen

Anna (33) und Gerald Heiser (39) waren die vergangenen Wochen auf Heimatbesuch in Deutschland und Polen. Bei ihrer Rückkehr nach Namibia mussten die Bauer sucht Frau International-Stars aber einen großen Schreck erleben: Während sie weg waren, ist bei ihnen auf der Farm der Strom ausgefallen und die Kühl- und Gefrierschränke sind aufgetaut. "Da hat uns schon mal der Gestank empfangen", erzählt Anna in ihrer Instagram-Story. Auf ihrer Farm lagern Gerald und sie auch viel Fleisch in den Gefrierschränken, was nun aufgetaut war und sich in der Wohnung verteilt hatte: "Blut überall verteilt, die Schränke kaputt, die Gefrierschränke zerfressen von dem Blut."

Zum Glück konnten die beiden mit den zwei Kindern in ihre zweite Wohnung flüchten und kümmern sich nun um den Schaden. "Küche und Wohnzimmer stinken trotz des stundenlangen Putzens bestialisch", meint Anna jedoch. Die aufgetauten Lebensmittel sind aber nicht alles – ihr Hund ist in der Zwischenzeit auch noch gestorben. "Während unserer Abwesenheit ist Alfie über die Regenbogenbrücke gegangen und unsere Katze Pumi ist heute nicht nach Hause gekommen, was zuvor noch nie passiert ist", klagt die Influencerin.

Das ist nicht das erste Mal, dass die Farm den beiden Sorgen bereitet. Vergangenes Jahr hatten Anna und Gerald Geldsorgen, da die Kosten für den Hof zu hoch waren. Sie haben unter anderem eine hohe Summe in eine Bewässerungsanlage für den Maisanbau investiert, doch der Brunnen lieferte nicht genug Wasser. Finanziell sah es daher nicht gut für die beiden aus, aber sie kämpften dennoch weiter für ihr Traumleben in dem afrikanischen Land.

Instagram / https://www.instagram.com/annaheiser/ Anna Heiser und ihre Familie in Namibia

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser im Juni 2022

