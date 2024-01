"Stars in der Manege": Zum ersten Mal treten Promi-Duos an!

Doppelte Power im Zirkuszelt! Schon seit ein paar Jahren zieht die Sendung "Stars in der Manege" die deutschen Zuschauer in ihren Bann. In dem beliebten Format werden Promis zu Artisten und stellen ihr Können in Sachen Gelenkigkeit, Kraft und Comedy unter Beweis – das Publikum kürt am Ende einen glücklichen Gewinner. Am 2. Februar wird die nächste Ausgabe ausgestrahlt, und zwar mit einer aufregenden Neuerung: Es treten Duos in der Manege an!

Wie aus einer Pressemitteilung des Senders SAT.1 hervorgeht, werden zum ersten Mal Star-Paare im legendären Zirkus Krone zu sehen sein. Vier Teams sind mit dabei: Rebecca Mir (32) und Massimo Sinató (43) sowie Melissa und Sven Hannawald (49) stellen sich der Challenge. Daniela Katzenberger (37) und ihr Ehemann Lucas Cordalis (56) versuchen sich ebenso als Artisten. Außerdem tritt ein Mutter-Sohn-Duo an: Natascha (59) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (33). Als Zirkusdirektor wird Jörg Pilawa (58) in der Manege stehen. Influencerin Sarah Harrison (32) wird derweil Einblicke hinter die Kulissen geben.

Der Gewinner der vergangenen Folge von "Stars in der Manege" war der isländische Fußballspieler Rúrik Gíslason (35). Er ist sogar mit einem Handicap aufgetreten. "Ich habe meine Hand gebrochen. Das ist bitter! Ich werde heute ein wenig mehr meine Beine benutzen als meine Hand", meinte er vor seiner Darbietung – und war trotzdem erfolgreich.

Anzeige

Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinató

Anzeige

Getty Images Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im Oktober 2022

Anzeige

Defrance / Backgrid / ActionPress Rúrik Gíslason beim Moet Effervescence Dinner in Berlin im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de