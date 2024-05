Süße Fotos: Sylvie Meis gratuliert ihrem Sohn Damian zum 18.

Sylvie Meis (46) kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Für die Moderatorin ist heute ein besonderer Tag: Ihr Sohn Damian (18) feiert seine Volljährigkeit. Zu seinem Ehrentag verfasste sie ein rührendes Instagram-Posting, in dem sie mehrere gemeinsame Fotos teilte und ihm niedlich gratulierte: "Ich bin sehr stolz auf den fantastischen jungen Mann, der du geworden bist, Dami. Deine Hingabe für dein Handwerk und deinen Traum, Profifußballer zu werden, ist wirklich inspirierend."

Noch stolzer macht Sylvie allerdings Damians freundliche und liebevolle Art. "Dein Herz ist voller Mitgefühl und Empathie und du bringst jedem in deinem Umfeld Freude", betonte die ehemalige Let's Dance-Moderatorin. Außerdem stellte sie klar, dass sie bei jedem Schritt für ihren Sohn da sein wolle, auch wenn er jetzt offiziell erwachsen sei. "Wachs weiter zu diesem starken, selbstbewussten und fähigen Menschen heran, der etwas in der Welt bewegt. Lass dein Licht weiter leuchten, Kleiner! Ich liebe dich mehr, als Worte ausdrücken können", gab sie ihm abschließend mit auf den Weg.

Im vergangenen Jahr verbrachte die Unternehmerin den Ehrentag ihres Sohnes zusammen mit dessen Vater und ihrem Ex-Mann Rafael van der Vaart (41). Der einstige Profisportler lebt mit seiner neuen Frau Estavana Polman (31) in Dänemark, wo auch Damian seit rund vier Jahren zu Hause ist. Ihren Sohn sieht Sylvie daher nicht mehr allzu oft. Im vergangenen Jahr schilderte sie im Interview mit Gala: "Ich vermisse ihn immer sehr. Natürlich vor allem auch in besonderen Momenten... Er kann nicht immer am Muttertag bei mir sein, er kann nicht immer da sein, wenn mein Geburtstag ist."

Instagram / sylviemeis Moderatorin Sylvie Meis mit ihrem Sohn Damian

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis und ihr Sohn Damian van der Vaart, als er noch klein war

