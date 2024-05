Was Ernstes? Ellie Goulding erneut mit Surflehrer gesehen

Vor wenigen Monaten hatten Ellie Goulding (37) und Caspar Jopling (32) nach vier Ehejahren ihre Trennung verkündet. Nun scheint die Sängerin wieder frisch verliebt zu sein! Während eines Mädelsurlaubs in Costa Rica soll die britische Popmusikerin im Dezember des vergangenen Jahres Gefallen an ihrem Surflehrer Armando Perez gefunden haben. Ist er etwa mehr als ein Urlaubsflirt? Immer wieder wurde die Songwriterin seither beim Flirten in Zentralamerika erwischt. Wie Bilder von Daily Mail zeigen, macht Ellie jetzt erneut Urlaub in dem Surferparadies. Immer mit an ihrer Seite ist dabei natürlich Armando. Auf den aktuellen Schnappschüssen spazieren die zwei verliebt am Strand und präsentieren dabei lässig ihre durchtrainierten Oberkörper!

Lernte Ellie also bereits im Dezember des vergangenen Jahres ihre neue Liebe kennen? Wie aufmerksame Fans jetzt vielleicht bemerken, verkündete die "Burn"-Interpretin erst im Februar dieses Jahres die Trennung von Caspar. War der Surflehrer also vielleicht sogar der Grund für das Liebes-Aus? Auf Instagram gab Ellie Entwarnung! In ihrer Story erklärte sie: "Caspar und ich haben uns vor einiger Zeit im Privaten getrennt."

Zwischen der Musikerin und dem Kunsthändler gibt es trotz ihres Zerwürfnisses jedoch kein böses Blut. In ihrem Statement auf Instagram machte Ellie deutlich, dass sie vor allem für den gemeinsamen Sohn Arthur zusammenhalten wollen: "Wir sind nach wie vor eng befreundet und verstehen uns als Co-Eltern sehr gut!" Auch um die Wahrung ihrer Privatsphäre bittet die Sängerin in ihrer Stellungnahme. "Wir wollen unsere Familie schützen, [...] und werden uns nicht weiter dazu äußern", stellt die 37-Jährige klar.

Anzeige Anzeige

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding, August 2023

Anzeige Anzeige

WP Pix / SplashNews.com Caspar Jopling und Ellie Goulding, 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, zwischen Ellie und Armando ist es ernst? Ja! Sonst würde sie sich ja nicht immer wieder mit ihm ablichten lassen... Nein. Ich denke, er ist einfach nur eine Ablenkung. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de