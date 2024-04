Deshalb will Dani Iris Kleins Freund noch nicht kennenlernen

Iris Klein (56) schwebt auf Wolke sieben! Der Grund: Sie ist wieder verliebt. Erst vor wenigen Tagen machte die Reality-TV-Bekanntheit ihre neue Beziehung zu Stefan Braun öffentlich – seit Ende Februar sind die beiden bereits ein Paar. Doch ihre Tochter Daniela Katzenberger (37) will den Nordrhein-Westfalen erstmal nicht kennenlernen. "Daniela möchte noch ein bisschen warten. Sie meint, sie will sich erst sicher sein, dass Stefan es ernst mit mir meint. Nicht, dass sie ihn mag – und dann ist er auch schon wieder weg", erklärt die Ex-Promi Big Brother-Kandidatin gegenüber Bild. Ihr Schwager Lucas Cordalis (56) und Enkelin Sophia trafen sich bereits mit Stefan, Dani habe bisher nur per Videochat mit ihm geplaudert: "Stefan hat dafür Verständnis.“

Ganz anders sehe es ihre andere Tochter Jenny Frankhauser (31). Sie sei total begeistert von dem neuen Partner ihrer Mama. "Jenny sagte nach dem Treffen zu mir: 'Mama, der passt sogar noch besser zu dir als Peter (57)'", erzählt die 56-Jährige. Auch mit Jennys Sohn Damian verstehe er sich prächtig: "Er wollte, dass Stefan ihm was vorliest. Jenny sagte, das sei der Opa-Test gewesen. Selbst den hat Stefan schon bestanden." Am 26. Mai wolle sich die ganze Familie in Iris' Haus in Worms treffen, um ihren Geburtstag zu feiern. Dann sei auch Dani dabei.

Erst im Januar hatte die einstige Dschungelcamp-Kandidatin bekanntgegeben, dass sie sich von ihrem Freund Mr. T getrennt hat. Eigentlich wollte sie dann erst einmal ihr Single-Leben genießen – doch dann lernte sie Stefan kennen. Er schrieb ihr über Facebook, direkt funkte es. Und trotz ihrer recht frischen Liebe ist es bei den beiden schon ziemlich ernst, wie der Vertriebler gegenüber dem Blatt deutlich macht: "Ich habe Iris bereits gesagt, dass es sich für mich jetzt schon so vertraut und wunderschön anfühlt, als sei sie meine Frau. Im Handy habe ich sie eingespeichert als 'meine zukünftige Frau Braun'. [...] Nach mir kommt keiner mehr, ich bin der Letzte. Da bin ich mir absolut sicher." Als Datum für eine Hochzeit schwebe ihm der 25. Mai 2025 vor.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein mit ihren Töchtern Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Stefan Braun im April 2024

