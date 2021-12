Wow! So krass hat sich Lisa Armstrong verändert. Die einstige Sängerin machte in den vergangenen Jahren einiges durch: Nach 23 Jahren Beziehung und zwölf Jahren Ehe trennte sie sich von ihrem Mann Anthony McPartlin (46). Seit April 2020 sind die beiden nun offiziell geschieden und Lisa hat ihr Lachen offenbar wieder zurück. Sie hat in den vergangenen Monaten außerdem ganz schön viel Gewicht verloren.

Fans ist aufgefallen, dass die Britin deutlich schlanker als zuvor wirkt. Wie Mirror berichtet, soll die Blondine im vergangenen Jahr ganze 20 Kilo abgespeckt haben. Offenbar ist die 44-Jährige momentan dabei, ihren Lebensstil komplett umzukrempeln, um fitter zu werden. Vielleicht hat ihr die Scheidung vom "I'm A Celebrity... Get Me Out of Here!"-Moderator ja den nötigen Anstoß dafür gegeben – oder aber es hat etwas mit dem neuen Mann in ihrem Leben zu tun.

Die Visagistin ist seit mittlerweile rund zwei Jahren glücklich mit ihrem Freund James Green liiert, der selbst auch gerade erst eine Scheidung durchgemacht hat. Derzeit bereitet sich das Paar auf die gemeinsamen Weihnachtsfeiertage vor. Lisa präsentierte in ihrer Instagram-Story jetzt stolz ihre pompösen Weihnachtsdekorationen in ihrem Haus.

Instagram / lisaarmstrongmakeup TV-Star Lisa Armstrong und ihr Freund James Green

Getty Images Anthony McPartlin und Lisa Armstrong, 2004

Instagram / lisaarmstrongmakeup Lisa Armstrong mit ihrem Freund, März 2021

