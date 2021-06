Von dieser Hochzeit möchte Lisa Armstrong lieber so wenig wie möglich mitbekommen! Von 2006 bis 2018 war die Maskenbildnerin mit Anthony McPartlin (45) verheiratet. Mittlerweile haben beide wieder neue Partner. Bei dem britischen Dschungelcamp-Moderator ist es sogar richtig ernst: Zu Weihnachten hatte er seiner Freundin Anne-Marie einen Antrag gemacht. Angeblich wollen die beiden im August bereits vor den Altar treten. Für Lisa steht fest: Sie möchte am Tag der Trauung weit weg sein und Großbritannien verlassen.

"Von Anfang an war ihr klar, dass sie nicht in der Nähe sein möchte, sobald sie das Datum herausfindet", plauderte eine Quelle gegenüber Heat Magazine aus. Lisa will ihrem Ex-Mann und seiner Neuen zwar nichts Böses und wünsche ihnen eine schöne Hochzeit – lesen oder hören will sie von diesem Tag aber dennoch nichts. "Sie möchte weit weg sein, wenn die Hochzeit stattfindet, was völlig verständlich ist", fügte der Insider hinzu.

Die Britin hat auch schon einen Zufluchtsort in Aussicht: Ihr bester Freund Craig Young soll sie eingeladen haben, den Sommer bei ihm in Los Angeles zu verbringen, damit sie dem ganzen Trubel entfliehen kann. Könnt ihr Lisa verstehen? Nehmt an unserer Umfrage am Ende des Artikels teil!

