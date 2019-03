Ganze elf Jahre hielt die Ehe von Make-up-Artistin Lisa Armstrong und dem britischen Dschungelcamp-Moderator Anthony McPartlin (43). Schon viele Jahre zuvor soll es zwischen den beiden gekriselt haben. Ende vergangenen Jahres gaben sie dann offiziell ihre Trennung bekannt. Doch trotz der langen Zeit war von Liebeskummer keine Spur zu sehen. Der 43-Jährige hat sogar schnell ein neues Lebenskapitel aufgeschlagen. Für Lisa ein Schock – will sie sich jetzt mit einer TV-Show an ihm rächen?

Dem britischen Heat-Magazin zufolge plant Lisa eine eigene TV-Show, in der sich alles um das Thema Trennung und die Zeit danach drehen soll. Inspiration habe sie dabei in ihrer eigenen Ex-Beziehung gefunden, die nach 23 Jahren in die Brüche ging – knapp die Hälfte der Zeit waren sie verheiratet. Ihr Ex Ant war nur kurz nach ihrer Trennung mit seiner neuen Freundin Anne-Marie Corbett zusammengezogen. Für die 42-Jährige ein absolutes No-Go, für das sie ihm jetzt scheinbar eins auswischen will. Lisas neues TV-Projekt soll den Namen "Strong Girl's Club" tragen und Antworten auf Fragen geben, die eine Frau nach einer Trennung beschäftigen. Angeblich habe Lisa bereits begonnen, potenzielle Show-Teilnehmerinnen anzusprechen.

Einem Insider des britischen Magazins zufolge ginge es allerdings nicht darum, den Ex-Partner schlecht zu reden. Vielmehr soll die neue Show zeigen, wie sich Frauen "nach einer Trennung stärken können" und wie sie auch ohne Mann weiter im Leben vorankommen.

Splash News Anthony McPartlin und Anne-Marie Corbett im Februar 2019

Anzeige

Stuart C. Wilson / Getty Anthony McPartlin und Lisa Armstrong bei den British Academy Television Craft Awards

Anzeige

Splash News Lisa Armstrong im November 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de