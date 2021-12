Werden für Sandra Bullock (57) etwa keine Hochzeitsglocken mehr läuten? Fünf Jahre nach der Trennung von ihrem Ex-Ehemann Jesse James (52) hat die Schauspielerin in Bryan Randall anscheinend ihren Mister Right gefunden. Das Paar hat seine Beziehung bei der Hochzeitsfeier Sandras Freundin Jennifer Aniston (52) offiziell gemacht. Die 57-Jährige selbst will aber offenbar nicht mehr vor den Traualtar treten – ihr ist heiraten nämlich gar nicht so wichtig!

"Ich würde nicht sagen: 'Macht es wie ich.' Aber ich brauche kein Papier, um ein hingebungsvoller Partner oder eine liebevolle Mutter zu sein", stellte Sandra nun in der Gesprächsrunde Red Table Talk klar. Für sie brauche es keine offizielle Bestätigung darüber, Ehepartner zu sein, um auch in den schwersten Zeiten zueinanderzuhalten und sich gegenseitig den Rücken zu stärken – der Ring am Finger mache bei ihr also keinen Unterschied im Umgang mit ihrem Partner.

So kümmert sich Sandra genauso herzlich um die Tochter ihres Lebensgefährten, wie auch Bryan sich um ihre Kids kümmert, obwohl er nicht deren leiblicher Vater ist. "Denke zuerst an die Kinder", lautet deshalb auch die Devise der 57-Jährigen.

Sandra Bullock im November 2021

Sandra Bullock, Schauspielerin

Sandra Bullock im Januar 2020

