Die Rap-Welt trauert um Slim 400. Der US-amerikanische Rapper hatte schon im Alter von zwölf Jahren begonnen, Musik zu machen. Mit zwanzig unterschrieb er seinen ersten Plattenvertrag. In der Vergangenheit machte er aber nicht immer nur durch seine Songs auf sich aufmerksam. 2019 war er in eine Schießerei verwickelt, nach der er auf der Intensivstation um sein Leben bangen musste. Jetzt ist er erneut in ein Waffengefecht geraten – dieses Mal endete das für ihn tödlich.

Wie TMZ berichtet, wurde der gebürtige Frankfurter Mittwochnacht in Inglewood, einem Stadtteil von Los Angeles, erschossen. Bislang ist unklar, wie es zu der Schießerei kam und wie viele Personen involviert waren. Auch zum Tathergang gibt es keine weiteren Informationen. Slim 400 wurde nur 33 Jahre alt.

Wenige Stunden vor seinem Tod hatte der aufstrebende Musiker einen neuen Track veröffentlicht, für den er auch auf Instagram Werbung machte. In der Kommentarspalte häufen sich nun die Nachrichten trauernder Fans und Promis. "Du warst immer so entspannt und bodenständig. Meine Gebete an deine Freunde und Familie", schrieb zum Beispiel die TikTokerin Madzilla.

Slim 400 im Februar 2018

Slim 400, Rapper

Slim 400, Rapper

