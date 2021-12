Dr. Sandra Köhldorfer (40) gewährt nun ganz intime Einblicke! Seit 2014 verkuppelt die Psychotherapeutin im Rahmen der Sendung Hochzeit auf den ersten Blick die Kandidaten – und ist dabei ziemlich erfolgreich. Doch auch privat hat sie schon ihr Glück gefunden: Seit einigen Jahren ist die Psychoanalytikerin mit dem US-Amerikaner Ryan in einer Beziehung. Ihren Partner hält sie normalerweise aus der Öffentlichkeit raus. Nun machte Sandra jedoch eine Ausnahme: Sie teilte ein süßes Kussfoto von sich und ihrem Liebsten!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 40-Jährige einen Schnappschuss aus einem gemeinsamen Mexiko-Urlaub, auf dem sie mit ihrem Liebsten in einer Wasserhöhle turtelt. "Zusammen", notierte sie darunter und fügte ein schwarzes Herz-Emoji an. Zusätzlich machte Sandra klar, dass sie den Moment mit Ryan total genossen habe: "Zu zweit alleine in einer Höhle mit kristallklarem Wasser zu sein, war eine tiefe Erfahrung für uns als Paar."

Die Fans der TV-Bekanntheit sind von dieser seltenen Momentaufnahme natürlich total begeistert: In der Kommentarspalte unter dem Beitrag drückten zahlreiche Supporter ihre Begeisterung aus. "Da würde ich mich niemals rein trauen. Aber tolle Fotos, Wahnsinn", schrieb nur einer von vielen Usern unter dem Posting der Berlinerin.

Instagram / drsandratherapy Dr. Sandra Köhldorfer, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin

