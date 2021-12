John Goodman (69) hat einiges an Gewicht verloren! Dem Schauspieler gelang der Durchbruch mit seiner Rolle in der Sitcom Roseanne – die Fans kennen ihn mit starkem Übergewicht. Seit Jahren kämpfte der Golden Globe-Preisträger gegen die Kilos und unternahm im Laufe der Zeit diverse Abnehm-Versuche. Jedoch wurde ihm oftmals der Jo-Jo-Effekt zum Verhängnis. Nun erschien er am Montag aber auf der Premiere der Serie “The Freak Brothers” in Los Angeles völlig verändert: John posierte erschlankt vor den Fotografen. Anscheinend hat er sogar stolze 90 Kilo abgenommen.

