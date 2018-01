Im Finale der Originalserie war Familienvater Dan – gespielt von John Goodman (65) – an einem Herzinfarkt verstorben. Im Reboot der Show wird das aber offenbar einfach ignoriert: In den Trailern, die der Sender ABC zur Ankündigung veröffentlicht hat, ist jedenfalls auch der Publikumsliebling wieder mit dabei – und quicklebendig! Doch ganz unkommentiert lässt die Sitcom die plötzliche Auferstehung wohl nicht. In einem der kurzen Clips entgegnet ihm Serienehefrau Roseanne Barr (65) selbstironisch: "Du kannst nicht in der Vergangenheit leben. Wenn etwas weg ist, dann bleibt es für immer weg."