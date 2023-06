90 Kilo leichter: John Goodman strahlt nach Abnehm-Erfolg!

Er zeigt sich voller Stolz! John Goodman (71) war in den Neunzigern in der Sitcom Roseanne in der Rolle des fülligen Vaters Dan Conner zu sehen. Nachdem der Schauspieler 2017 über 180 Kilo auf die Waage gebracht hatte, legte er sein früheres Image schließlich beiseite – mit Erfolg: Der TV-Star machte den Kilos den Garaus und nahm über die Hälfte seines damaligen Körpergewichts ab. Nun strahlt John erschlankt auf dem Red Carpet!

Nach Langem stellte der 71-Jährige seinen Abnehm-Erfolg von über 90 Kilo am Sonntag mal wieder zur Schau, als er das diesjährige Monte-Carlo Television Festival in Monaco besuchte. Der "The Big Lebowski"-Darsteller zeigte auf dem roten Teppich seine erschlankte Figur und wirkte sehr selbstbewusst. Er trug ein marineblaues Jackett, darunter ein weißes Hemd und eine beige Hose. Dabei rundete er seinen Red-Carpet-Look mit Loafers aus braunem Leder und einer auffälligen Krawatte in Gelb ab.

Zu Beginn seiner Diät hatte die TV-Bekanntheit gegenüber dem Newsportal ABC enthüllt, fortan auf alkoholische Getränke verzichten zu wollen. Mit seinem Personaltrainer hatte John eine mediterrane Diät zusammengestellt und seine Grundfitness gesteigert, indem er mindestens 10.000 bis 12.000 Schritte pro Tag gegangen war. "Ich bin jetzt in einem Alter, in dem ich es mir nicht mehr leisten kann, still zu sitzen", hatte er deutlich gemacht.

Anzeige

Getty Images John Goodman im Juni 2023

Anzeige

Getty Images John Goodman im November 2013 in Hollywood

Anzeige

Getty Images John Goodman im Februar 2014 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de