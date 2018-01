Am 27. März ist es so weit: Die Erfolgsserie "Roseanne" kommt zurück ins TV. 1997 lief in den USA das überraschende Finale. Für Hauptdarstellerin Roseanne Barr (65) war es der Startschuss einer fulminanten Karriere mit eigenen Shows, als Buchautorin und sogar in der Politik. 2012 wollte sie für die US-Präsidentschaft kandidieren, verlor aber bereits in den Vorwahlen. Auch John Goodman (65), Sara Gilbert (42) und Co. konnten nach dem Aus große Rollen landen. Doch in einigen Wochen findet sich die TV-Familie Connor nun endlich wieder auf dem berühmten Sofa zusammen.