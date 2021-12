Scott Disick (38) reißt sich seinen Kindern zuliebe zusammen. Bekanntlich hatte der Reality-TV-Star bis zuletzt noch Probleme mit der neuen Beziehung seiner Ex Kourtney Kardashian (42). In den letzten Wochen schienen der "Flip It Like Disick"-Star und die TV-Bekanntheit sich wegen ihres gemeinsamen Nachwuchses aber wieder anzunähern. Jetzt verriet ein Insider, dass Scott sich für seine Kids mit Kourtney und deren Verlobten Travis Barker (46) vertragen möchte.

"Was auch immer für eine Art von Feindseligkeit er mit Travis und Kourtney hat, er legt sie vor den Kindern beiseite", berichtete die Quelle in einem Interview mit Us Weekly. Der 38-Jährige wolle für seinen Nachwuchs ein gutes Vorbild sein. Seit der Bekanntgabe der Verlobung seiner Ex sei der dreifache Papa sehr auf seine Vaterrolle fokussiert. "Alles worüber Scott redet, sind seine Kinder. Er bringt sie immer wieder ins Gespräch, wenn er nicht mit ihnen zusammen ist", plauderte der Insider aus.

Der TV-Star wolle nun auch zusammen mit Kourtney, deren Partner und seinen Kids Weihnachten feiern. "Er liebt es, dabei zuzusehen, wie die Kinder die Geschenke auspacken", erklärte eine Quelle vergangene Woche gegenüber Hollywood Life. Für die Mutter seiner Nachkommen sei es kein Problem, wenn er die Feiertage mit ihnen verbringe.

Kourtney Kardashian und Travis Barker im November 2021

Scott Disick mit seinen drei Kindern

Scott Disick und Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn Reign und Tochter Penelope

