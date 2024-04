Scott Disick sucht Hilfe wegen Gewichtsverlust durch Ozempic

Scott Disick (40) hat in den letzten Monaten rasant an Gewicht verloren. Ein Insider verrät gegenüber Daily Mail, dass der Reality-TV-Star mithilfe des Diabetesmedikaments Ozpemic abgenommen haben soll. Er habe sich nun an einen Ernährungsexperten gewandt, um sein fluktuierendes Gewicht in gesunde Bahnen lenken zu können. "Scott erkannte, dass er die Einnahme von Ozempic abbrechen musste, nachdem er die Fotos von sich selbst und den öffentlichen Aufschrei über seinen Gewichtsverlust gesehen hatte", erzählt der Insider und fügt hinzu: "Er fand, dass er gut aussah, als er wieder dünner war. Er ahnte nicht, dass das nicht gesund war."

"Scott war sein ganzes Leben lang unglaublich aktiv und fit und er wollte nicht akzeptieren, dass ihn das Alter einholt", plaudert der Insider gegenüber Daily Mail aus. Er habe damit begonnen, sich als "fett" wahrzunehmen und habe dementsprechend versucht, etwas an seiner Situation zu ändern. Aufgrund einer Rückenverletzung nach einem Autounfall im Jahr 2022 nahm der Ex von Kourtney Kardashian (45) an Gewicht zu. In der Serie Keeping Up with the Kardashians äußerte sich der 40-Jährige zu seinem Aussehen und gab zu, dass er "viel zugenommen" habe, was ihn belaste.

Das Medikament Ozempic wurde vor allem durch in der Öffentlichkeit stehende Personen bekannt. Stars wie Sharon Osbourne (71) und Oprah Winfrey (70) schwören auf das Mittel. Ozempic ist in den USA als verschreibungspflichtiges Medikament für bis zu 1.600 Euro pro Monat erhältlich. Wer Ozempic benutzt, zahlt jedoch auch gesundheitlich einen hohen Preis: Die Anwendung kann unter anderem zu Darmverstopfungen und Entzündungen der Bauchspeicheldrüse führen. Inzwischen gibt es allein in den USA mehr als 100 Todesfälle.

Anzeige Anzeige

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Scott Disick, 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Scott sich jetzt Hilfe sucht? Ich finde, das ist die richtige Entscheidung! Ich hätte nicht gedacht, dass er diesen Schritt geht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de