Jana Ina Zarrella spricht sich an ihrem Ehrentag selbst gute Worte zu! Die ehemalige Love Island-Moderatorin feiert heute ihren 45. Geburtstag. Im Netz teilte sie bereits den ein oder anderen Eindruck von ihrem Ehrentag und zeigte, dass sie zahlreiche Glückwünsche von Freunden und Bekannten erreicht haben. Zum Ende des Tages hin meldete sich Jana Ina nun noch mit einem emotionalen Posting, in dem sie sich für ihre Familie und das Leben bedankt.

"Ich fühle mich gesegnet. Ich bin 45, gesund, habe eine tolle Familie und darf das machen, was ich liebe. Ich gehe durchs Leben mit einem Lächeln im Gesicht damit Gott sieht, wie glücklich und dankbar ich für alles bin", schrieb das Geburtstagskind auf seinem Instagram-Kanal. Zu den positiven Worten teilte die TV-Bekanntheit ein Bild von sich und Ehemann Giovanni Zarrella (43). In der aktuellen Zeit war es Jana Ina wohl auch ein Bedürfnis, Mut und Zuversicht zu verbreiten. "Ich wünsche mir zum Geburtstag nichts Verrücktes – ich möchte nur, dass meine Kinder wieder eine normale Kindheit erleben dürfen. Das Leben ist schön, auf geht's", ist in dem Beitrag zu lesen.

Auch Giovanni ließ es sich nicht nehmen, seiner Liebsten zum Geburtstag ein paar süße Worte dazulassen. In seiner Story schrieb er zu einem Bild des Paares: Ti amo", also "Ich liebe dich" auf seiner Muttersprache Italienisch. Außerdem schmückte er das Posting mit einem roten Herz.

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella

Getty Images Giovanni und Jana Ina Zarrella bei "Ein Herz für Kinder" 2021

