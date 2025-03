Jana Ina Zarrella plagt ständig schlechtes Gewissen als Mama

Moderatorin Jana Ina Zarrella (48) hat auf Instagram intime Einblicke in ihre Gedankenwelt gegeben. Während eines Aufenthalts in einem Hotel in München, wo sie beruflich unterwegs war, teilte die 48-Jährige in einem Reel, dass sie nach einem langen Arbeitstag kaum zur Ruhe kam. Gedanken an den nächsten Morgen, ihre Kinder und die ungewohnte Umgebung hielten sie wach. Trotz dieser schlaflosen Nacht entschied sie sich, einen frühen Flug um kurz nach acht nach Düsseldorf zu nehmen, um rechtzeitig nach Hause zu kommen und dort alles zu erledigen, bevor sie ihre Tochter zu ihren Hobbys begleitete.

In ihrem Beitrag hinterfragte Jana Ina, warum Frauen so oft an ihre Grenzen gehen und sich selten Pausen gönnen. Sie reflektierte am nächsten Morgen in ihrer Story, dass sie stattdessen hätte ausschlafen und in Ruhe frühstücken können, bevor sie gemütlich den späteren Flug nach Köln hätte nehmen können. Das schlechte Gewissen, nicht alles perfekt zu managen, hat sie jedoch nach eigenen Aussagen davon abgehalten. "Warum haben wir Frauen immer ein schlechtes Gewissen, wenn wir sagen: 'Eigentlich könnte ich auch total gemütlich im Hotel bleiben und schlafen'", fragte sie in der emotionalen Story. Damit stellte sich die Moderatorin auch in ihrer Rolle als Mutter und Businessfrau den hohen Erwartungen, die sie sich offensichtlich selbst auferlegt.

Mit ihrem Mann Giovanni Zarrella (47), mit dem sie inzwischen seit über 20 Jahren liiert ist, hat Jana Ina zwei Kinder. In Interviews spricht das Paar immer wieder von der wichtigen Balance zwischen Beruf und Familie, die sie gemeinsam stemmen. Jana Ina, die ursprünglich als Model bekannt wurde, legt großen Wert auf Ehrlichkeit und Authentizität in den sozialen Medien. Viele ihrer Fans schätzen genau das und fühlen sich durch ihre Einblicke in die alltäglichen Herausforderungen einer berufstätigen Mutter angesprochen. Für die Moderatorin ist es wichtig, ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen, um zu zeigen, dass auch Prominente mit ähnlichen Schwierigkeiten kämpfen.

Getty Images Giovanni Zarrella und Jana Ina Zarrella, Februar 2024

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella, TV-Bekanntheit

