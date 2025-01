Jana Ina Zarrella feiert Mamas 70. Geburtstag mit Kinderfoto

Am Mittwoch erreichte Rita, die Mutter von Jana Ina Zarrella (48), einen großen Meilenstein: Sie wurde 70 Jahre alt. Grund genug für ihre Tochter, einen rührenden Instagram-Post zu verfassen. Mit Familienfotos von der gemeinsamen Geburtstagsfeier gratuliert die Moderatorin ihrer Mutter zu ihrem Ehrentag. Für ihre Fans gibt es noch etwas Besonderes: ein Kinderfoto, das die kleine Jana Ina mit ihrer Mutter Rita zeigt. "Heute ist dein Geburtstag! Happy Birthday an eine der stärksten Frauen, die ich kenne – meine Mama. Wie schön, dass wir den heutigen Tag zusammen verbringen dürfen. Wir lieben dich sehr", schreibt die gebürtige Brasilianerin.

Familie ist für Jana Ina alles. Ihr Mann Giovanni (46) und sie gelten als eines der Traumpaare in der deutschen TV-Landschaft. Ab und zu geben sie ihren Fans kleine Einblicke in ihr Familienleben und in ihre Liebesgeschichte. Anfang des vergangenen Jahres verriet Jana Ina so zum Beispiel, dass es mit Giovanni gar nicht Liebe auf den ersten Blick war. Es habe vielmehr ein paar Monate gebraucht, bis die 48-Jährige sich in den Italiener verguckte. "Ich war nicht direkt in meinen Mann verliebt. [...] Nach zwei Monaten habe ich dann gemerkt, dass er der Mann meines Lebens ist", plauderte sie in der Sendung "Save the Date" aus.

Auch wenn es nicht sofort funkte, sind Jana Ina und Giovanni bereits seit 2005 verheiratet. Zu dem Zeitpunkt lebten die beiden ihre Beziehung noch öffentlicher als heute: Sie ließen sowohl ihre Hochzeit als auch die erste Schwangerschaft mit Kameras begleiten. So entstanden die Dokus "Just Married" im Rahmen des Magazins "taff" und "Jana Ina & Giovanni – Wir sind schwanger" auf ProSieben. Der Sender hielt auch die Geburt ihres Sohnes fest. Im Jahr 2021 wurden die beiden erneut Eltern. Ihre Tochter hatte allerdings einen schweren Start ins Leben, denn sie kam einige Wochen zu früh auf die Welt. "Ich kenne den Schmerz und das Trauma, das bleibt – und wie lange es dauert, das zu verarbeiten", erinnerte Jana Ina sich am Weltfrühgeborenen-Tag 2024 im Netz.

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella als Kind mit ihrer Mutter Rita

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella im März 2024

