Giovanni Zarrella liebt seine Jana Ina mehr als je zuvor

Giovanni Zarrella (47) sorgt aktuell mit privaten Liebesbekundungen für Schlagzeilen: Der Moderator und Musiker hat in einem Interview offenbart, dass er seine Frau Jana Ina Zarrella (48) heute stärker liebt als je zuvor. Anlass für dieses Bekenntnis ist nicht nur das gemeinsame Familienleben, sondern auch Giovannis neues Album "Universo", auf dem er besondere Songs seiner Ehefrau und seiner Familie widmet. Vor allem seine Worte über Jana Ina lassen aufhorchen: "Ich habe meine Frau nie mehr geliebt als jetzt. Unsere Liebe wächst Jahr für Jahr. Und deshalb liebe ich sie heute noch viel mehr als am Tag unserer Hochzeit", erklärte Giovanni gegenüber Bunte.

Der Entertainer verriet weiter, warum die Beziehung zwischen ihm und der Moderatorin immer tiefer wird: Jana Ina sei immer an seiner Seite geblieben, selbst in schwierigen Phasen habe sie ihn unterstützt und ihre Stärke für die Familie gezeigt. Auch sein Vater Bruno bekommt eine besondere Anerkennung – Giovanni hat ihm einen eigenen Song auf dem neuen Album gewidmet. "Mein Papa war sehr ergriffen, als er den Song gehört hat. Dass ich ihm mit dem Lied so viel Dank entgegenbringe für all das, was er für uns als ganze Familie ermöglicht hat, hat ihn umgehauen", schilderte Giovanni die bewegende Reaktion seines Vaters im Gespräch.

Giovanni und Jana Ina gelten seit vielen Jahren als echtes Traumpaar der deutschen Showbranche. Kennengelernt hatten sich der Deutsch-Italiener Giovanni und die gebürtige Brasilianerin Jana Ina Anfang der 2000er, schnell folgten die Hochzeit und die Gründung einer eigenen Familie. Das Paar geht offen mit seinem Familienleben um, zeigt aber dennoch selten zu viel Privates in der Öffentlichkeit. In Interviews betont vor allem Jana Ina immer wieder, wie wichtig ihr Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung sind. Sie verriet in der Vergangenheit einmal: "Unser Erfolgsrezept ist, dass wir viel miteinander reden und uns auf den anderen immer verlassen können." Mit ihren beiden Kindern bilden sie eine wertschätzende Familie, die für viele Fans ein Vorbild ist.

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella, TV-Persönlichkeiten

Getty Images Jana Ina Zarrella und Giovanni Zarrella

