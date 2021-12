Was für eine Liebeserklärung! Jana Ina (44) und Giovanni Zarrella (43) sind seit über 16 Jahren miteinander verheiratet. Anders als viele andere Promi-Paare teilen die Moderatorin und der Sänger ihre Liebe mit der Öffentlichkeit. Regelmäßig besuchen sie zusammen Events und nehmen gemeinsam an TV-Projekten teil. Dabei wirken die beiden so verliebt wie am ersten Tag. Doch warum liebt Jana Ina ihren Giovanni eigentlich so sehr?

"Er gehört tatsächlich zu den besten Menschen, die ich kenne auf Erden", begann die 44-Jährige eine Lobeshymne auf den "Wundervoll"-Interpreten auf dem YouTube-Kanal von Position. Einmal in Fahrt gekommen, kam sie gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "Giovanni hat ein Riesenherz. Er ist wirklich ein Mensch, der sich zuerst um die anderen kümmert. Er möchte einfach, dass es allen gut geht – und dann erst kümmert er sich um sich. Also ich hab hier schon einen Sechser im Lotto gemacht", lobte Jana Ina ihren Liebsten.

In dem Video backen die beiden zusammen – nicht einfach nur ein Zeitvertreib für die zweifachen Eltern. "Ich finde, es ist wichtig, dass man nicht vergisst, dass wir weiterhin ein Ehepaar sind. [...] Um eine Partnerschaft muss man sich kümmern – dazu zählt auch Zeit zu zweit", betonte Jana Ina und Giovanni stimmte ihr zu.

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella im März 2021

Instagram / janainazarrella Giovanni und Jana Ina Zarrella bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2020

