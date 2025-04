Jana Ina und Giovanni Zarella feiern ihren 21. Jahrestag

Jana Ina (48) und Giovanni Zarrella (47) haben allen Grund zur Freude: Das Paar feiert 21 Jahre Liebe! Auf Instagram teilt die Moderatorin ein Video, das die beiden innig küssend zeigt. Begleitet wird der Beitrag von einer emotionalen Botschaft, in der Jana Ina von der großen Liebe zu ihrem Mann schwärmt: "Seit 21 Jahren mit der Liebe meines Lebens. Ich bin so dankbar, die große Liebe erleben zu dürfen. Giovanni, bitte lass mich niemals aus diesem Traum aufwachen. Für immer wir." Abgerundet wird die Liebeserklärung von Hashtags wie "forever" und "bettertogether".

Das Power-Couple, das sich 2005 das Jawort gab, lässt keine Gelegenheit aus, um einander öffentlich ihre Liebe zu bekunden. Die beiden lernten sich 2001 kennen und teilen seitdem ihr Leben – sowohl beruflich als auch privat. Aus ihrer Liebe gehen zwei Kinder hervor, die das Paar allerdings weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushält. Während Giovanni sich als Musiker, Moderator und Entertainer einen Namen gemacht hat, ist Jana Ina als Moderatorin, Model und Reality-TV-Star ebenfalls im Rampenlicht erfolgreich. Trotz ihrer vollen Terminkalender scheinen die beiden stets Wert darauf zu legen, ihre Beziehung zu pflegen und die gemeinsame Zeit als Familie zu genießen.

Ihr Kennenlernen beschreiben beide immer wieder als Liebe auf den ersten Blick. In Interviews schwärmt das Paar regelmäßig von der Harmonie und der tiefen Verbindung, die sie miteinander teilen. Gerade Jana Ina hebt oft hervor, wie Giovanni sie auch nach all den Jahren noch zum Lachen bringt. "Für mich ist er nicht nur mein Mann, sondern auch mein bester Freund", verriet sie einmal in einem Interview. Ob romantische Posts auf Social Media oder gemeinsame Auftritte auf dem roten Teppich – die beiden zeigen immer wieder, dass ihre Liebe die Zeit überdauert und sie Glück in den kleinen Momenten des Alltags finden.

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella, TV-Persönlichkeiten

Getty Images Giovanni Zarrella und Jana Ina Zarrella im Dezember 2021

