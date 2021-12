Emmy Russ (22) hat bis zuletzt an die Beziehung zu Udo Bönstrup (27) geglaubt. Bei Temptation Island V.I.P. testen die Ex-Promi Big Brother-Bewohner, wie es um ihre Liebe steht. Können sie jeder Versuchung widerstehen? Udo bekam zumindest schon Bilder zu Gesicht, auf denen Emmy angeblich mit Verführer Dominik Brcic duschte – von da an wusste der Entertainer: Es steht schlecht um die Beziehung. Emmy hingegen habe ihren Partner bis zu letzt nicht aufgeben wollen!

"Natürlich habe ich in der Sendung immer daran gedacht, dass Udo und ich ein Paar sind und auch bleiben", stellte die TV-Blondine gegenüber Promiflash klar. In der Vergangenheit habe sie des Öfteren Beziehungen vorschnell beendet. Bis jetzt sei bei "Temptation Island V.I.P." noch nichts passiert, weswegen sie ihren Partner abgeschossen hätte, auch wenn er ihr Gründe gab, wütend auf ihn zu sein.

Denn zum Beispiel bekam Emmy von Moderatorin Lola Weippert (25) Bilder gezeigt, in denen Udo mit Verführerin Julia Oemler intime Gespräche führte. Danach machte die Beauty den Anschein, als hätte sie Udo sehr enttäuscht. "Jetzt hat sich das Blatt gewendet. Ab heute werden die Karten neu gemischt", gab Emmy vor ihren Mitstreiterinnen Paulina Ljubas (25), Sandra Janina (22) und Kate Merlan (34) zu verstehen.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

RTL / Frank Fastner Die "Temptation Island V.I.P."-Paare 2021

privat Emmy Russ und Udo Bönstrup

Instagram / https://www.instagram.com/emmyruss/ Emmy Russ, TV-Sternchen

