Was hat sich Emmy Russ (22) bei dieser öligen Einlage wohl gedacht? Die Promi Big Brother-Barbie stellt gerade bei Temptation Island V.I.P. ihre Beziehung zu Entertainer Udo Bönstrup (27) auf die Probe. In der vergangenen vierten Folge drehte sie dabei noch mal so richtig auf: Nachdem sie ein paar unschöne Bilder ihres Lovers zu sehen bekommen hatte, ließ sie sich anschließend von mehreren Verführern den Po einölen. Welche Absichten hinter der knackigen Massage steckten, hat Emmy im Promiflash-Interview verraten!

"Ich habe in dem Moment einfach meinen Spaß gehabt, weil ich zu diesem Zeitpunkt auch gewusst habe, dass Udo mich nicht wirklich respektiert hat. Ich meine, den Po einölen lassen... er hat sich da auch massieren lassen. Sogar was viel Schlimmeres, seine Genitalien schon fast", berichtete sie aufgebracht im Gespräch mit Promiflash. Ihrer Meinung nach habe Udo kein Recht, sich über die öligen Aufnahmen zu beschweren, schließlich könne man das als einfache Massage bezeichnen.

Doch was genau hatte Emmy dermaßen auf die Palme gebracht, sodass sie Udo auf diesem Wege eins auswischen wollte? Dass ihr einstiger Promi-BB-Mitbewohner das Bett mit Verführerin Julia Oemler geteilt hatte, war offenbar der erste Tropfen auf dem heißen Stein: "Als ich gesehen habe, dass tatsächlich von ihm aus der erste Fehler begangen wurde, habe ich zurückgeschlagen. Mit mir geht so was nicht", erklärte die Ex-Promis unter Palmen-Kandidatin.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

RTL / Frank Fastner Udo Bönstrup und Emmy Russ

RTL Udo Bönstrup, Julia Oemler und Layla Leona

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Reality-TV-Bekanntheit

