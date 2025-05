So luxuriös lebt Influencerin Emmy Russ in Madrid

Reality-TV-Star Emmy Russ (26) hat ihren Fans einen Blick in ihr exklusives Zuhause in Madrid gewährt. In einem Video auf Instagram präsentiert sie ihr dreistöckiges Penthouse, das mit hohen Decken und großen Fenstern beeindruckt, die einen atemberaubenden Blick über die spanische Hauptstadt bieten. Das wider Erwarten schlicht eingerichtete Haus spiegelt Emmys Persönlichkeit wider und überzeugt mit einem vollgestopften Kleiderschrank und zahlreichen Spiegeln. Auf einer eigens für Fame Fighting angebrachten Boxtrainingsscheibe frönt Emmy ihrem Hobby, sich nicht auf das Format vorzubereiten. Mit einem Augenzwinkern zeigt sie zudem eine Ecke, in der die Shows aufgelistet sind, an denen sie bisher teilgenommen hat. Sichtlich stolz reckt sie dann auch noch Namensschilder von sich in die Luft, damit auch ja jeder Fan gedanklich bei der wohl wichtigsten Sache im Leben von Emmy bleibt: Emmy.

Die herrlich selbstironische Tour durch Emmys luxuriöse Wohnung begeistert zumindest den Großteil ihrer Follower, die ihre Bewunderung in den Kommentaren ausdrücken. "So stell ich mir das Haus von einem It-Girl vor", lautet beispielsweise eine der Nachrichten unter ihrem Video. Andere wiederum hätten wohl mehr erwartet: "Wirkt alles sehr lieblos zusammengewürfelt, als ob du da erst seit zwei Wochen wohnst", krittelte ein weiterer, nicht ganz so stiller Bewunderer. Tatsächlich scheint Emmy, die seit Kurzem wieder verliebt ist, ihre Fans nicht nur mit ihrem extravaganten Lifestyle zu beeindrucken, sondern auch mit ihren humorvollen Einblicken in ihr Zuhause. Die dreistöckige Wohnung ist ein Spiegelbild ihres Lebensstils – glamourös, modern und ein wenig exzentrisch.

Die gebürtige Hamburgerin, die schon immer ins Fernsehen wollte, polarisierte bereits in Sendungen wie "Undressed" (2017) oder "Ab ins Kloster" (2019). Durch Reality-TV-Formate wie Beauty & The Nerd und Promi Big Brother blieb sie den Zuschauern dann nachhaltig im Gedächtnis. 2024 zog sie beispielsweise als Teampartnerin des "Checker vom Neckar" Cosimo Citiolo (43) ins Forsthaus Rampensau ein. Emmy hat es geschafft: Sie hat sich vom Model zur Social-Media-Ikone gemausert und ist nun Teil der Madrider High Society – wenn auch nicht ohne die eine oder andere Negativschlagzeile, Divenallüre oder Zickenkrieg. Trotz ihres Jetset-Lebens gibt sie sich nahbar und teilt regelmäßig Einblicke in ihren Alltag mit ihren Fans. Ihre Begeisterung für schöne Dinge und Fitness wird nicht nur in ihrer Inneneinrichtung deutlich, sondern auch in ihrem gesamten Lebensstil, den Emmy stets charmant und humorvoll inszeniert.

RTL, Instagram / cristianjerezz Collage: Emmy Russ und Cristian Jerez

©Joyn Emmy Russ und Cosimo Citiolo im "Forsthaus Rampensau" 2024

