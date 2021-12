Allegra Cole passt ihre Kehrseite ihrem Vorbau an – die Influencerin lässt sich einen XXL-Hintern spritzen! Seit Jahren sorgt die US-Amerikanerin immer wieder für Schlagzeilen. In mehreren Beauty-OPs wurden der Blondine die Brüste vergrößert, bis diese schließlich stolze neun Kilo wogen. Jetzt macht sich Allegra an ein weiteres Projekt: Mit mehreren Besuchen beim plastischen Chirurgen lässt sich das Model ihren Po aufpolstern – und der passt nun nicht mal mehr in ihre knappste Unterhose!

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de