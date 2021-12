Serkan Yavuz (28) und Samira Klampfl (28) erwarten ein Baby. Mit dieser Neuigkeit überraschten die beiden in der großen Wiedersehensshow von Bachelor in Paradise. In der Kuppelsendung hatten sie sich kurz zuvor ineinander verliebt. Gegenüber Promiflash verrät der ehemalige Bachelorette-Kandidat nun einige Details, zum Beispiel, wie er von der Schwangerschaft erfahren hat: "Samira hatte dann mal einen Test gemacht, als ich geschlafen hatte und mich damit geweckt! So schön wurde ich tatsächlich noch nie im Leben geweckt!"

