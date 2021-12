Auf Jeff Garlin werden die Fans von "Die Goldbergs" in Zukunft wohl verzichten müssen. Seit Beginn der Hit-Serie im Jahr 2013 spielt der Komiker bereits den mürrischen Familienvater Murray. Die 80er-Jahre-Sitcom rund um Adam Goldberg und seine verrückte Familie läuft inzwischen schon seit neun Staffeln. Eine mögliche zehnte Season wird aber offenbar ohne Jeff auskommen müssen: Der Schauspieler muss die Serie angeblich aufgrund von Fehlverhalten am Set sofort verlassen.

Das hat The Wrap nun aus Insiderkreisen erfahren. Demnach sollen sich mehrere Mitarbeiter am Set über den 59-Jährigen beschwert haben. Was ihm dabei genau vorgeworfen wird, ist noch nicht klar. Nach internen Ermittlungen habe man sich allerdings darauf geeinigt, dass Jeff die Dreharbeiten augenblicklich beendet. Der zweite Teil der neunten Staffel wird derzeit noch gedreht, und wie Murrays plötzliche Abwesenheit erklärt werden soll, ist noch nicht bekannt. Die Produktionsfirma Sony Pictures Television hat die Gerüchte rund um Jeff bislang noch nicht bestätigt.

Die Fans mussten sich in dieser Staffel schon einmal von einer geliebten Figur verabschieden. Schauspieler George Segal (✝87), der in der Serie Adams Großvater und Murrays Schwiegervater gespielt hat, ist im vergangenen März durch Komplikationen bei einer Bypass-Operation verstorben – wenige Tage, bevor die Dreharbeiten zur achten Staffel beendet wurden. Seinen letzten Auftritt in der Show hatte George daher im vergangenen April.

Der Cast von "Die Goldbergs"

Jeff Garlin bei der Premiere von "It Chapter Two", 2019

George Segal bei einer "Die Goldbergs"-Presseveranstaltung, 2014

