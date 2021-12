Sarah Engels (29) und ihr Mann Julian (28) haben einen weiteren Meilenstein in ihrer Beziehung erreicht! Anfang Dezember wurden die Sängerin und der Fußballer Eltern einer Tochter. Die Kleine hört auf den Namen Solea Liana und hält ihre Familie seit der Geburt ganz schön auf Trab. Wenige Tage nach der Entbindung haben Sarah und Julian aber nun etwas ganz Besonderes zu feiern: Sie sind offiziell seit zwei Jahren ein Paar!

In ihrer Instagram-Story zeigte die Musikerin, was ihr Liebster zum Jahrestag für sie vorbereitet hat: Auf dem Esstisch formte Julian ein Herz aus Süßigkeiten – und schrieb Sarah zusätzlich einen Brief. Außerdem bekam die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin natürlich auch ein Geschenk von ihrem Ehemann. Über die süße Geste schien sich die Kölnerin auch total zu freuen. "Zwei Jahre mit dir mein Schatz. Ich liebe dich", schwärmte sie unter dem Video.

Ihr Liebesjubiläum schienen die zwei Turteltauben allerdings nicht wirklich genießen zu können: Sarah ließ in ihrer Story durchblicken, dass sie schon den ganzen Abend mit dem Stillen ihres Babys beschäftigt sei. "Solea, ich liebe dich wirklich von tiefstem Herzen. Nur meine Brüste kommen nach zweieinhalb Stunden echt an ihre Grenzen", scherzte die 29-Jährige.

Anzeige

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / sarellax3 Julian Engels' Überraschung für seine Frau Sarah

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels im Disneyland

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de