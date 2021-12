Die japanische Filmwelt trauert um Sayaka Kanda. Als Tochter des TV-Darstellers Masaki Kanda wurde die gebürtige Tokioterin früh an die Schauspielerei herangeführt und ergatterte im Alter von nur 13 Jahren ihre erste Filmrolle. Später war sie zudem als Sängerin und Synchronsprecherin aktiv. Unter anderem lieh sie in der japanischen Ausgabe der Animationsfilmreihe Frozen der Figur Anna ihre Stimme. Doch nun erreichen Sayakas Fans tragische Nachrichten: Sie ist tödlich verunglückt.

Wie Variety unter Berufung auf lokale Medien berichtet, wurde Sayaka am Morgen des 18. Dezembers vor einem 22-stöckigen Hotel in Sapporo, einer Stadt im Norden Japans, aufgefunden. Daraufhin habe man sie ins Krankenhaus gebracht, wo sie wenig später für tot erklärt worden sei. Nach jetzigen Erkenntnissen stürzte die Schauspielerin aus ihrem Zimmer im sechsten Stock des Gebäudes. Wie es dazu kommen konnte und ob der Vorfall in Zusammenhang mit Fremdeinwirkung steht, wird aktuell noch geprüft. Die Theater-Darstellerin wurde nur 35 Jahre alt.

Im Netz nahmen bereits viele Fans und Freunde von Sayaka Abschied. In einem Statement ihrer Agentur heißt es: "Wir können ihren Tod immer noch nicht begreifen und versuchen, damit fertig zu werden."

