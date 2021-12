Carlos Marín wird von seinen Kollegen schmerzlich vermisst. Am Sonntag machte die traurige Nachricht zum Tod des Musikers die Runde. Das beliebte Mitglied des Quartetts Il Divo verstarb mit gerade einmal 53 Jahren, wie seine Bandkollegen mit einem emotionalen Statement bekanntgaben. Die Anteilnahme bei Carlos' Kollegen ist riesig. Zahlreiche Stars nehmen im Netz mit rührenden Worten Abschied von dem Spanier.

X Factor-Bekanntheit Rhydian Roberts kann Carlos' Tod noch gar nicht glauben. "Herzzerreißend, es tut mir so leid, diese Nachricht zu hören. Carlos strahlte Charisma aus und hatte einen samtweichen Bariton. Mein Beileid an seine Familie und den Rest von Il Divo", schrieb der Musiker auf Twitter. Auch Strictly Come Dancing-Juror Bruno Tonioli, der mehrfach die Choreografien für das Quartett erarbeitet hatte, meldete sich zu Wort: "Großartige Stimme, großartiger Mann, ein wahrer leidenschaftlicher Geist mit bösem Sinn für Humor. Wir werden dich so sehr vermissen."

Lorraine Kelly (62) hatte Carlos und seine Band mehrfach interviewt. "Das ist so traurig [...]. Er war eine Klasse für sich. Meine Gedanken sind bei allen, die ihn geliebt haben", meinte die Moderatorin ergriffen. Und auch Uri Geller (75) zeigte sich geschockt. Der Zauberkünstler postete auf der Plattform ein gemeinsames Foto mit Carlos.

Getty Images Carlos Marín im April 2017 in Doha

Getty Images Bruno Tonioli, "Strickly Come Dancing"-Juror

Getty Images Lorraine Kelly, UK-Moderatorin

