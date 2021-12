Michael Wendler (49) und Laura Müller (21) können also doch anders! Seit ein paar Wochen sind der in Verruf geratene Schlagersänger und seine junge Gattin auf der Erotikplattform OnlyFans vertreten. Nachdem es anfangs so ausgesehen hatte, als würden sie dort tatsächlich freizügigen Content posten, haben sie in den vergangenen Tagen ausschließlich gezeigt, wie die Influencerin Tag für Tag ihren Luxus-Adventskalender auspackt – erotische Aufnahmen? Fehlanzeige! Aber jetzt durften die OnlyFans-Abonnenten der Wendlers sich endlich mal wieder über ein etwas heißeres Foto freuen...

Vor ein paar Stunden posteten Laura und Micha unter dem Titel "Wer liebt es auch, gemeinsam duschen zu gehen?" ein neues Bild auf OnlyFans: Auf dem Spiegel-Selfie sieht man das Pärchen wohl nach dem Abbrausen eng umschlungen in ein gemeinsames Handtuch gewickelt. Doch so richtig freizügig ist auch dieses Foto nicht! Das Handtuch bedeckt nämlich viel – man sieht nur die nackte Haut von Lauras Armen und ihren oberen Rücken. Für diesen Anblick wollte bisher jedenfalls kein Abonnent Trinkgeld hinblättern. Dafür gab es immerhin schon über 50 Likes.

Es geht das Gerücht um, dass neben dem Adventskalender und gelegentlichen sexy Fotos bald noch ganz anderer Content auf ihrem OnlyFans-Kanal auftauchen wird: Ein paar Hinweise deuten darauf hin, dass Laura schwanger sein könnte! Die Wendlers teaserten nämlich vor ein paar Tagen auf OnlyFans an, dass es eine "unglaubliche Veränderung" in ihrem Leben gibt, die sie bald mit ihren Fans teilen wollen...

Anzeige

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler, Realitystars

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de