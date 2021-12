Bei Laura Müller (21) war es erneut Zeit für eine große Bescherung! Seit dem ersten Dezember darf sich die einstige Let's Dance-Kandidatin jeden Tag über ein besonderes Geschenk von ihrem Mann Michael Wendler (49) freuen: Der Schlagersänger hat seiner Liebsten nämlich genau wie im vergangenen Jahr einen ganz besonderen Adventskalender gebastelt. In den Päckchen verbargen sich bislang immer wieder superteure Handtaschen, Schuhe und Co. Heute packte Laura einen Ring des Luxus-Schmuckherstellers Tiffany & Co. aus!

Auf ihrer OnlyFans-Seite teilte Laura jetzt wieder einen Clip, in dem sie feierlich das 19. Päckchen ihres Adventskalenders öffnete – und darin befand sich ein kleines türkisfarbenes Schächtelchen des weltbekannten Juweliers: Der Wendler beschenkte seine Frau mit einem silberfarbenen Ring, der augenscheinlich mit Diamanten besetzt ist. Die 21-Jährige steckte sich das edle Schmuckstück daraufhin auch direkt an und hielt es voller Stolz in die Kamera.

Zwar geht aus dem kurzen Video nicht klar hervor, um welches Modell es sich bei dem Ring genau handelt – allerdings sind die Schmuckstücke des Luxus-Juweliers allesamt ziemlich kostspielig: Ähnliche Ausführungen kosten auf der offiziellen Seite von Tiffany & Co. immerhin zwischen 2.650 Euro und 7.000 Euro.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, November 2021

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Influencerin

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und seine Frau Laura

