Könnte es bei Michael Wendler (49) und Laura Müller (21) bald Familienzuwachs geben? In einem OnlyFans-Livestream machte der Schlagersänger nun jedenfalls Andeutungen, die die Gerüchteküche wieder zum Brodeln brachten: "In wenigen Wochen startet eine unglaubliche Veränderung in unserem Leben, und da werden wir euch mitnehmen. [...] Das ist vielleicht das Aufregendste in meinem Leben." Außerdem verkündete der Wendler, dass er und Laura bald wieder umziehen wollen.

