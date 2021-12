Es ist ein Schock für viele Fans! Im Dezember kehrten die heiß geliebten Figuren von Sex and the City auf den Bildschirm zurück: In dem neuen Sequel And Just Like That erfährt das Publikum, wie es mit Carrie (gespielt von Sarah Jessica Parker, 56) und ihren Freundinnen weitergeht. Dabei stieß jedoch nicht jede Idee der Autoren auf Zustimmung. Und auch für ein lieb gewonnenes Ehepaar geht es nicht mehr weiter!

Achtung, Spoiler – wer "And Just Like That" noch nicht gesehen habt, sollte jetzt nicht weiterlesen!

Bei den traurigen Liebesnews geht es um Willie Garsons (✝57) Charakter Stanford. Der Schauspieler war im September während der Dreharbeiten verstorben. Die Macher der Show wollten Stanford allerdings weiterleben lassen und beschlossen, dass er mit seinem alten Leben bricht: Nur mit einer knappen Notiz an Carrie verabschiedet er sich ins ferne Japan. Und auch mit seinem Mann Anthony (Mario Cantone, 62) möchte Stanford sein Leben nicht mehr teilen – er reicht die Scheidung von seinem Partner ein!

Angesichts der Umstände um Willies Tod werden die Fans diesen drastischen Schritt in der Story sicherlich verstehen können. Bei anderen Entscheidungen der Produzenten war die Aufregung hingegen groß: Dass sich Samantha (Kim Cattrall, 65) und ihre Freundin Carrie etwa durch einen alltäglichen Zwist zerstreiten, fanden viele Zuschauer überzogen.

